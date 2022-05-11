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В России подешевели компьютеры

«Известия»: цены на компьютеры в России снизились до февральского уровня

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Российские ретейлеры рассказали о достаточных запасах компьютерной техники. Об этом сообщают «Известия».

Представители «М.Видео–Эльдорадо» отметили, что имеют достаточный запас ноутбуков и другой компьютерной техники, чтобы удовлетворить спрос. «Поставки компьютеров и ноутбуков продолжаются. Мы также получаем регулярные поставки комплектующих для ПК по всем категориям», — заявили, в свою очередь, в «Ситилинке». Журналисты выяснили, что компьютерная продукция присутствует в торговых сетях в достаточном количестве — даже от тех производителей, которые объявили об уходе с российского рынка.

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Авторы материала подчеркнули, что цены на компьютеры продолжают снижаться. В ряде случаев комплектующие подешевели до февральского уровня: «Готовые компьютеры также продаются примерно по тем же ценам или чуть дороже, чем два-три месяца назад».

В качестве примера журналисты отметили, что игровая станция с процессором AMD пятой серии или Intel i5, а также видеокартами AMD Radeon RX 6600 или GeForce RTX 3060 обойдется в 130–135 тысяч рублей. Это примерно на 5–10 тысяч дороже, чем в феврале. «Процессоры практически не подорожали, а местами даже упали в цене, существенно дороже стали одни и те же модели накопителей SSD и жестких дисков», — заметили авторы, подчеркнув, что цены на видеокарты остаются крайне волатильными.

В материале говорится, что если учесть инфляцию, то можно считать, что техника не подорожала вовсе. «Для российских потребителей проблема доступности компьютеров если не решена, то по крайней мере находится в терпимом состоянии», — заключили специалисты.

В начале мая журналисты «Известий» сообщили о том, что в России подешевели iPhone. Как заметили авторы, за последние две недели ретейлеры снизили цены на смартфоны до 30 процентов.

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Андрей Ставицкий
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