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Эксперт прокомментировал решение Украины снизить транзит газа в Европу

В Rystad Energy считают, что решение Киева снизить транзит газа затруднит пополнение ПХГ

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

Аналитик компании Rystad Energy Ло Цзунцян считает, что решение Киева приостановить прокачку части газа из России нарушит транзит газа в Европу. Его комментарий приводит CNN.

«Украина, ключевая страна для транзита российского газа, ​​впервые нарушила поставки газа в Европу, объявив о форс-мажоре», — заметил эксперт. По его расчетам, прокачка газа через газораспределительную станцию (ГИС) «Сохрановка» в Луганской области в мае снизилась и составила 23 миллиона кубометров в сутки.

Специалист предположил, что вывод очередной трубы из европейской газовой сети и потери потока газа в объеме 10 миллионов кубометров в сутки затруднят планы европейских стран по заполнению подземных газовых хранилищ (ПХГ).

Ло Цзунцян также подчеркнул, что ни одна страна, скорее всего, не почувствует «немедленного воздействия», потому что газовая сеть Европы хорошо интегрирована.

Ранее в «Газпроме» заявили, что Украина оставила для транзита российского газа в Европу лишь один вход. В российской компании подчеркнули, что это существенно снизит надежность снабжения голубым топливом.

10 мая «Оператор ГТС Украины» сообщил, что прекратит транзит газа в Европу через ГИС «Сохрановка» в Луганской области. Данное решение объяснили наступлением форс-мажорных обстоятельств.

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Варвара Кошечкина
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