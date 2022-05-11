Милонов порадовался «Евровидению» без россиян и назвал его музыкальным дорблю

Депутата Милонова порадовало отсутствие россиян на «Евровидении»

«Евровидение» — максимально политизированный конкурс, который уже давно утратил музыкальную привлекательность и художественную ценность, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. В разговоре с «Лентой.ру» он порадовался, что россияне не участвуют в конкурсе, и назвал его музыкальным дорблю.

Ранее украинская рэп-группа Kalush Orchestra прошла в финальный этап международного музыкального конкурса «Евровидение-2022», исполнив песню Stefania в первом полуфинале. В числе первых десяти финалистов также оказались представители Армении, Греции, Исландии, Литвы, Молдовы, Нидерландов, Норвегии, Португалии и Швейцарии.

«Они уже неоднократно каким-то бесталанным существам давали призы только из-за политической необходимости, и то, что этих утлых выведут показать, потому что это модно, — сто процентов. (...) Эта мода пройдет, в следующем году пусть украинцы не удивляются — о них забудут, будут защищать каких-нибудь других экзотических представителей», — высказался депутат.

По его мнению, Россия давно должна была прекратить участие в этом конкурсе. «Я очень рад, что мы там не участвуем, а что в этой помойке сейчас происходит, одному черту известно, потому что бог там точно не присутствует. Спецоперация очищает не только Украину, но и Россию — от любителей этой гнильцы, от этого музыкального дорблю с гнилым запахом», — поделился Милонов. Он также заявил о необходимости создать в России свой музыкальный конкурс «без извращенцев».

Второй полуфинал «Евровидения-2022» пройдет 12 мая, финал — 14 мая. Россию отстранили от участия в состязании. Организаторы объяснили решение тем, что «на фоне беспрецедентного кризиса на Украине включение российских кандидатов этого года нанесет ущерб репутации конкурса». Сообщалось, что россияне также не смогут проголосовать ни за одного из участников. В прошлом году было принято решение запретить участвовать в этом конкурсе музыкантам из Белоруссии.

