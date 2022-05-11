Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россия и Белоруссия утвердили переход на оплату газа в рублях

Россия и Белоруссия подписали соглашения о переходе на оплату российского газа в рублях

Фото: Егор Еремов / РИА Новости

Россия и Белоруссия подписали протоколы о внесении изменений в межправительственное соглашение по поставкам природного газа в республику. Об этом сообщается на сайте российского Минэнерго.

Указанные документы подразумевают утверждение перехода на оплату голубого топлива в российских рублях, а также определяют условия формирования с апреля до конца текущего года цены на него.

Известно, что протоколы подписали глава Минэнерго России Николай Шульгинов и его белорусский коллега Виктор Каранкевич. При процедуре присутствовал посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

Белоруссия с начала апреля перешла на расчеты за газ в российских рублях. Цена на газ для республики в 2022 году была согласована на уровне прошлого года — 128,52 доллара за 1 тысячу кубометров.

23 марта президент Владимир Путин объявил о решении перевести на рубли оплату газа, поставляемого Россией в другие страны. Из указа следовало, что иностранным покупателям придется завести счета в «Газпромбанке», в том числе рублевый. Оплата должна будет поступать в зарубежной валюте, как было прописано в контрактах, а банк будет сам менять ее на рубли на Мосбирже.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
«Северный поток-2» назвали фактически мертвым после начала спецоперации России
Российские турагенства запустили распродажу туров в Турцию в мае
Ветерана чеченской войны нашли в лесу без головы
Момент наезда машины на переходящих дорогу российских школьников попал на видео
Россиянка выпустила одежду с эффектом голого тела для люксовой французской марки
В США испытали вооружение штурмовиков A-10
Россия и Белоруссия утвердили переход на оплату газа в рублях
Женщину оштрафовали за аудио из колонки с фейками о российских военных
Милонов порадовался «Евровидению» без россиян и назвал его музыкальным дорблю
Кива заявил о приказе Зеленского убить глав администраций в двух областях
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.