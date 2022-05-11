Россия и Белоруссия утвердили переход на оплату газа в рублях

Россия и Белоруссия подписали соглашения о переходе на оплату российского газа в рублях

Россия и Белоруссия подписали протоколы о внесении изменений в межправительственное соглашение по поставкам природного газа в республику. Об этом сообщается на сайте российского Минэнерго.

Указанные документы подразумевают утверждение перехода на оплату голубого топлива в российских рублях, а также определяют условия формирования с апреля до конца текущего года цены на него.

Известно, что протоколы подписали глава Минэнерго России Николай Шульгинов и его белорусский коллега Виктор Каранкевич. При процедуре присутствовал посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

Белоруссия с начала апреля перешла на расчеты за газ в российских рублях. Цена на газ для республики в 2022 году была согласована на уровне прошлого года — 128,52 доллара за 1 тысячу кубометров.

23 марта президент Владимир Путин объявил о решении перевести на рубли оплату газа, поставляемого Россией в другие страны. Из указа следовало, что иностранным покупателям придется завести счета в «Газпромбанке», в том числе рублевый. Оплата должна будет поступать в зарубежной валюте, как было прописано в контрактах, а банк будет сам менять ее на рубли на Мосбирже.