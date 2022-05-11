Остановку транзита газа через Украину сочли невыгодной для России и Европы
Сокращение транзита газа через Украину невыгодно для России, заявил «Ленте.ру» экономист Владимир Демидов. Он подчеркнул, что полная остановка может быть инициирована только украинской стороной, что, впрочем, нанесет урон и самому государству, а также европейским странам.
Объемы газа, поступающего в Германию через территорию Украины в Вайдхаус, в среду, 11 мая, резко сократились — почти на 25 процентов по сравнению с предыдущим днем. Об этом стало известно из данных Федерального сетевого агентства.
Условия остановки
«Транзит будет остановлен, только если этого захочет Украина, — уверен Демидов. — "Газпром", в свою очередь, всегда был надежным поставщиком, даже в такой сложной ситуации, которую наблюдаем сегодня. Сокращать или останавливать поставки полностью не в его интересах хотя бы потому, что вернуться к рассмотрению "Северного потока — 2" на данный момент не представляется возможным. В свою очередь, к остановке транзита не готова и Европа».
Экономист допустил, что сокращение транзита стало следствием саботажа со стороны Украины, цель которого — выставить российскую компанию ненадежным поставщиком, ведь в условиях военных действий быстро разобраться в происходящем не представляется возможным. И за время, пока идут разбирательства, в первую очередь пострадают европейские потребители.
«Предположу, что на Украине понимают, что Европа не готова полностью отказаться от поставки энергоресурсов из России, потому вполне реально обсуждают перекрытие транзита ввиду любой причины. И в условиях текущей ситуации Россия, естественно, не может обеспечить сохранность поставок, хоть и крайне в этом заинтересована», — сказал эксперт.
Он также обратил внимание, что Украина остановила транзит через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка», но увеличила через «Суджу». В результате чего объем поступающего в Германию газа хоть и должен был упасть, но не настолько серьезно.
«По моим оценкам, в результате данных манипуляций объемы должны были упасть процентов на 10, но никак не на 25. Когда Германия озвучивает такие цифры, возникает мысль о том, что где-то между российско-украинской границей и немецким покупателем что-то происходит. Возможно, Украина отбирает собственные объемы», — предположил Демидов.
Ранее сообщалось, что Министерство экономики ФРГ решило подготовить кризисный план на случай, если поставки газа из России внезапно прекратятся. Пакет мер будет включать в себя в том числе предоставление правительством кредитов и гарантий для поддержки энергетических компаний и взятие под контроль критически важных предприятий — к примеру, нефтеперерабатывающих заводов, включая иностранные.