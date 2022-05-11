Остановку транзита газа через Украину сочли невыгодной для России и Европы

Экономист Демидов назвал остановку транзита газа через Украину невыгодной для России

Сокращение транзита газа через Украину невыгодно для России, заявил «Ленте.ру» экономист Владимир Демидов. Он подчеркнул, что полная остановка может быть инициирована только украинской стороной, что, впрочем, нанесет урон и самому государству, а также европейским странам.

Объемы газа, поступающего в Германию через территорию Украины в Вайдхаус, в среду, 11 мая, резко сократились — почти на 25 процентов по сравнению с предыдущим днем. Об этом стало известно из данных Федерального сетевого агентства.

Условия остановки

«Транзит будет остановлен, только если этого захочет Украина, — уверен Демидов. — "Газпром", в свою очередь, всегда был надежным поставщиком, даже в такой сложной ситуации, которую наблюдаем сегодня. Сокращать или останавливать поставки полностью не в его интересах хотя бы потому, что вернуться к рассмотрению "Северного потока — 2" на данный момент не представляется возможным. В свою очередь, к остановке транзита не готова и Европа».

Экономист допустил, что сокращение транзита стало следствием саботажа со стороны Украины, цель которого — выставить российскую компанию ненадежным поставщиком, ведь в условиях военных действий быстро разобраться в происходящем не представляется возможным. И за время, пока идут разбирательства, в первую очередь пострадают европейские потребители.

«Предположу, что на Украине понимают, что Европа не готова полностью отказаться от поставки энергоресурсов из России, потому вполне реально обсуждают перекрытие транзита ввиду любой причины. И в условиях текущей ситуации Россия, естественно, не может обеспечить сохранность поставок, хоть и крайне в этом заинтересована», — сказал эксперт.

Он также обратил внимание, что Украина остановила транзит через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка», но увеличила через «Суджу». В результате чего объем поступающего в Германию газа хоть и должен был упасть, но не настолько серьезно.

«По моим оценкам, в результате данных манипуляций объемы должны были упасть процентов на 10, но никак не на 25. Когда Германия озвучивает такие цифры, возникает мысль о том, что где-то между российско-украинской границей и немецким покупателем что-то происходит. Возможно, Украина отбирает собственные объемы», — предположил Демидов.

Ранее сообщалось, что Министерство экономики ФРГ решило подготовить кризисный план на случай, если поставки газа из России внезапно прекратятся. Пакет мер будет включать в себя в том числе предоставление правительством кредитов и гарантий для поддержки энергетических компаний и взятие под контроль критически важных предприятий — к примеру, нефтеперерабатывающих заводов, включая иностранные.