Стало известно о резком сокращении поступающего в Германию через Украину газа

Объемы поступающего в Германию через Украину газа сократились почти на 25% за день

Объемы газа, поступающего в Германию через территорию Украины в Вайдхаус, в среду, 11 мая, резко сократились — почти на 25 процентов по сравнению с предыдущим днем. Об этом стало известно РИА Новости из данных Федерального сетевого агентства.

Уточняется, что их компенсируют более высокими потоками, особенно из Норвегии и Нидерландов. В ведомстве подчеркнули, что внимательно следят за возможными последствиями сокращения транзита газа через Украину.

«Газоснабжение в Германии стабильно. Безопасность поставок по-прежнему обеспечена», — добавили в Федеральном сетевом агентстве.

Ранее сообщалось, что Министерство экономики ФРГ решило подготовить кризисный план на случай, если поставки газа из России внезапно прекратятся. Пакет мер будет включать в себя в том числе предоставление правительством кредитов и гарантий для поддержки энергетических компаний и взятие под контроль критически важных предприятий — к примеру, нефтеперерабатывающих заводов, включая иностранные.