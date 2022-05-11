В Херсонской области рассказали об интеграции местного банка с ЦБ России

В Херсонской области заявили о начале работы банка для хождения рубля до конца мая

Местный банк для хождения рубля на территории Херсонской области начнет работать до конца мая, а позже будет интегрирован с Центробанком (ЦБ) России. Об этом в среду, 11 мая, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

«Сам по себе банк не будет иметь каких-либо ограничений и будет полностью интегрирован в банковскую систему Российской Федерации», — рассказал Стремоусов.

По его словам, организация уже существует, однако пока решаются некоторые формальные вопросы. Название банка не разглашается.

Ранее 11 мая Стремоусов заявил, что руководство Херсонской области хочет обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой о принятии региона в состав России. Он подчеркнул, что «город Херсон — это Россия», и никакой Херсонской народной республики на территории области создаваться не будет.

Военно-гражданская администрация была сформирована Вооруженными силами России в подконтрольных городах Херсонской области в апреле.