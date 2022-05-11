Кива заявил о приказе Зеленского убить глав администраций в двух областях

Кива заявил о приказе Зеленского убить глав ВГА в Херсонской и Запорожской областях

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский приказал убить глав администраций двух областей, перешедших под контроль российских военных в ходе спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Неделю назад была поставлена задача Зеленским руководителю контрразведки Александру Покладу разработать операцию по ликвидации глав военно-гражданских администраций и их замов на освобожденных территориях Запорожской и Херсонских областей», — заявил экс-депутат со ссылкой на источник в офисе украинского президента.

Под контролем российских военных находится вся Херсонская область и южная часть Запорожской области. Там сформированы военно-гражданские администрации (ВГА).

11 мая замглавы херсонской администрации Кирилл Стремоусов сообщил, что власти решили обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав РФ. Провозглашать республику, как в случае с Донбассом, или проводить референдум о статусе области не планируется.