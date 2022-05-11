В Минобороны предупредили о провокациях с оружием массового поражения на Украине

МО: РФ знает о подготовке провокаций на Украине с применением оружия массового поражения

России известно о том, что на Украине готовят провокации с применением оружия массового поражения по сирийскому сценарию. Об этом в среду, 11 мая, заявил журналистам начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

По его словам, военное ведомство располагает сведениям, согласно которым обвинить во всем хотят российских военных, сфабриковать нужные доказательства и назначить виновных. Кириллов уточнил, что такой вывод был сделан на основе анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины.

Он заявил также, что высокая вероятность подобных провокаций подтверждается запросами киевских властей на поставку средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, которые обеспечивают защиту от токсичных химикатов и биологических поражающих агентов.

Поставки на Украину антидотов фосфорорганических отравляющих веществ вызывают обеспокоенность, подчеркнул представитель Минобороны и предупреди, что в 2022 году из Америки на Украину было доставлено более 220 тысяч ампул с атропином.

