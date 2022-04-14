Минобороны заявило о работе Украины над доставкой оружия массового поражения

В Минобороны заявили, что Украина создавала средства доставки оружия массового поражения

Украинские специалисты работали над созданием средств доставки оружия массового поражения (ОМП), о чем свидетельствуют оказавшиеся в распоряжении России документы, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины. Об этом в четверг, 14 апреля, на брифинге журналистам заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

По его словам, в них, в частности, говорится, что фиксировался «отток научных экспертов в области разработки средств доставки и современного вооружения, работавших на украинских учреждениях, а также экспертов в области разработки биологического, радиологического, химического и ядерного оружия».

Используемые в документе формулировки также свидетельствуют о том, что США фактически признают проведение украинскими экспертами работ по созданию средств доставки и применения оружия массового поражения и полагает целесообразным продолжить их финансирование, отметил Кириллов.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев предупреждал о том, что для оправдания кризиса перед своими народами страны Запада могут прибегнуть к использованию оружие массового поражения на территории Украины.

В конце марта в Минобороны России заявили, что из украинских лабораторий, где проводились биологические эксперименты, в США вывезли целую «коллекцию» вирусов. По словам Игоря Кириллова, речь шла о работе с возбудителями сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней, бруцеллеза и лептоспироза.