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В Совфеде предупредили об использовании оружия массового поражения на Украине

Сенатор Косачев предупредил об использовании оружия массового поражения на Украине

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Западные страны, утверждающие, что Россия «увязла» на Украине, сталкиваются с давлением изнутри. Для оправдания кризиса перед своими народами они могут прибегнуть к использованию оружие массового поражения на украинской территории. Об этом предупредил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, пишет РИА Новости.

По словам сенатора, на каком-то этапе Западу придется чем-то оправдать подорожание базовых продуктов и бензина. Кроме того, в этом году политических перемен в Европе ждать не следует, добавил он. Европейские политики опасаются вводить в отношении России такие санкции, которые могут ударить по их собственным гражданам, уточнил Косачев.

«Но, вполне возможно, по мере развития российской спецоперации и под давлением прежде всего англосаксов, чьи идеи во многом ретранслирует [президент Украины Владимир] Зеленский и напрямую выражает антироссийское польско-балтийское лобби в Европе, идти на непопулярные меры придется», — заключил вице-спикер Совфеда.

Ранее он заявил, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном, однако США назначили себя высшей «смотрящей» инстанцией, поэтому договариваться на таких условиях бесполезно. Соединенные Штаты, по мнению сенатора, «сами себе вручили право судить, карать, определять, что правильно, а что нет».

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Сергей Истомин
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