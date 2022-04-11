Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Совфеде оценили готовность США к диалогу с Россией

Сенатор Косачев заявил, что РФ готова к диалогу, но США проявляют недоговороспособность
Константин Косачев

Константин Косачев. Фото: Совет Федерации / Globallookpress.com

Москва готова к диалогу с Вашингтоном, однако США назначили себя высшей «смотрящей» инстанцией, поэтому договариваться на таких условиях бесполезно. Такую оценку дал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, пишет РИА Новости.

Соединенные Штаты, по словам сенатора, «сами себе вручили право судить, карать, определять, что правильно, а что нет». Он подчеркнул, что американский мир не просто недемократичный, но и авторитарный. Именно Россия, а не США в настоящее время борется за демократию и за справедливые отношения между народами, отметил Косачев.

Готовность к диалогу со стороны России никогда не снималась с повестки, добавил он. Сенатор напомнил, что в декабре 2021 года российские власти предложили правовую основу для такого диалога, которая, «будь она принята Западом, на 100 процентов предотвратила бы нынешний кризис».

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил о необходимом России и Западу сценарии выхода из кризиса, который каждая сторона не посчитала бы своим поражением.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Боррель подтвердил желание ЕС «выиграть войну на поле боя»
Премьер Грузии решил вопрос об открытии второго фронта для помощи Украине
Названы данные после подсчета 97 процентов голосов на выборах президента Франции
Россиянам дали советы по защите персональных данных в случае их утечки
Ericsson остановит свою деятельность в России
Тренер клуба РПЛ поругался с журналистом немецкого издания
Глава МИД Германии пообещала отказаться от ископаемых видов топлива из России
Акции Росбанка взлетели после новостей о смене владельца
Россиян предупредили о штрафах за разведение кур и коз на дачах
Медведев заявил об «отъехавшей крыше» Европы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.