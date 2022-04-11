В Совфеде оценили готовность США к диалогу с Россией

Сенатор Косачев заявил, что РФ готова к диалогу, но США проявляют недоговороспособность

Москва готова к диалогу с Вашингтоном, однако США назначили себя высшей «смотрящей» инстанцией, поэтому договариваться на таких условиях бесполезно. Такую оценку дал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, пишет РИА Новости.

Соединенные Штаты, по словам сенатора, «сами себе вручили право судить, карать, определять, что правильно, а что нет». Он подчеркнул, что американский мир не просто недемократичный, но и авторитарный. Именно Россия, а не США в настоящее время борется за демократию и за справедливые отношения между народами, отметил Косачев.

Готовность к диалогу со стороны России никогда не снималась с повестки, добавил он. Сенатор напомнил, что в декабре 2021 года российские власти предложили правовую основу для такого диалога, которая, «будь она принята Западом, на 100 процентов предотвратила бы нынешний кризис».

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил о необходимом России и Западу сценарии выхода из кризиса, который каждая сторона не посчитала бы своим поражением.