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В Совфеде заявили о необходимом России и Западу сценарии выхода из кризиса

Вице-спикер Совфеда Косачев заявил, что России и Западу нужен сценарий выхода из кризиса
Константин Косачев

Константин Косачев. Фото: пресс-служба Совфеда / РИА Новости

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил о необходимом России и Западу сценарии выхода из кризиса. Он заявил об этом в понедельник, 11 апреля, РИА Новости.

По его словам, РФ и западным странам нужен сценарий выхода из кризиса, который каждая сторона не посчитала бы своим поражением.

«Нужен сценарий выхода из кризиса, который бы каждая сторона не посчитала своим поражением. Пока же идет жесткое противостояние по сценарию "игры с нулевой суммы": любой вариант, при котором Россия бы не проиграла, будет считаться поражением Запада», — пояснил политик.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что западные страны упорно демонизируют Россию для отвлечения внимания от собственных нарушений обязательств по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. По его словам, это доказывает тот факт, что США на протяжении более двух десятилетий блокируют работу над Протоколом к Конвенции с эффективным механизмом проверки.

О начале специальной операции на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент Владимир Путин объяснил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

Марина Совина
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