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Антонов заявил о демонизирующем Россию Западе

Посол Антонов рассказал о лживых и циничных утверждениях западных стран

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Западные страны упорно демонизируют Россию для отвлечения внимания от собственных нарушений обязательств по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью журналу Newsweek, сообщается в Telegram-канале российской дипмиссии.

По его словам, это доказывает тот факт, что Соединенные Штаты на протяжении более двух десятилетий блокируют работу над Протоколом к Конвенции с эффективным механизмом проверки. «В ход идут инсинуации и о якобы готовящихся Россией операциях по применению химоружия на территории Украины», — добавил дипломат.

Антонов отметил, что подобные утверждения лживы и циничны. Он также обратил внимание на то, что Запад не хочет вспоминать о том, как страны НАТО провели военную операцию против Югославии без санкции Совета Безопасности ООН.

Ранее Антонов заявил, что Россия не намерена терпеть убийства мирных граждан и пытки российских военнопленных. Российский посол отметил, что назрела потребность в том, чтобы Вашингтон и союзники призвали Киев соблюдать международное гуманитарное право.

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Марина Совина
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