Антонов высказался о пытках российских солдат

Антонов заявил о неготовности России терпеть убийства и пытки российских военнопленных

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Россия не намерена терпеть убийства мирных граждан и пытки российских военнопленных. Дипломата цитирует РИА Новости.

Российский посол отметил, что назрела потребность в том, чтобы Вашингтон и союзники призвали Киев соблюдать международное гуманитарное право. «Мы никогда не потерпим убийства мирных граждан, а равно убийства и пыток плененных российских солдат», — сказал Антонов.

Антонов также оценил цели военной операции России на Украине. Дипломат назвал крайне важной цель достичь денацификации и демилитаризации Украины.

Ранее в украинской делегации призвали расследовать убийство раненых российских солдат. Россия призывала Украину соблюдать Женевскую конвенцию в отношении пленных.