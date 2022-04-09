Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Антонов высказался о пытках российских солдат

Антонов заявил о неготовности России терпеть убийства и пытки российских военнопленных

Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Россия не намерена терпеть убийства мирных граждан и пытки российских военнопленных. Дипломата цитирует РИА Новости.

Российский посол отметил, что назрела потребность в том, чтобы Вашингтон и союзники призвали Киев соблюдать международное гуманитарное право. «Мы никогда не потерпим убийства мирных граждан, а равно убийства и пыток плененных российских солдат», — сказал Антонов.

Антонов также оценил цели военной операции России на Украине. Дипломат назвал крайне важной цель достичь денацификации и демилитаризации Украины.

Ранее в украинской делегации призвали расследовать убийство раненых российских солдат. Россия призывала Украину соблюдать Женевскую конвенцию в отношении пленных.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Минобороны сообщили о попытке эвакуации главарей «Азова» из Мариуполя по морю
В ЛНР сообщили о подрыве цистерны с азотной кислотой в Рубежном
Украина назвала срок получения кандидатства на вступление в ЕС
Милиция нашла тайник националистов с оружием в Мелитополе
Аналитик рассказал о последствиях для Венгрии из-за расчетов за газ в рублях
Психотерапевт объяснила навязчивое желание россиян обновлять новостную ленту
Мэр итальянского города рассказал о вилле Зеленского
Глава UFC выбрал нового соперника для Чимаева
В Петербурге мигрант напал в лифте на 11-летнюю школьницу
Посол России в США призвал сохранить ДСНВ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.