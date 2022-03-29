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Россия призвала Украину соблюдать Женевскую конвенцию в отношении пленных

Минобороны заявило, что РФ призвала Киев соблюдать Женевскую конвенцию в отношении пленных

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Москва призвала Украину строго соблюдать Женевскую конвенцию в отношении военнопленных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что представители Киева пообещали принять самые жесткие меры против тех, кто пытал пленных военнослужащих России. Также он охарактеризовал такие издевательства и пытки как военные преступления.

24 февраля началась специальная операция России в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин отметил, что таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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