В украинской делегации призвали расследовать убийство раненых российских солдат

Член делегации Украины Подоляк призвал расследовать убийство российских солдат под Киевом

Убийство военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) раненых российских солдат требует расследования и установления точных обстоятельств произошедшего. Об этом заявил член украинской делегации, советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк, пишет ТАСС.

По его словам, несмотря на боевые действия, Киев старается «максимально емко» соблюдать нормы международного права, в том числе Женевских конвенций. При этом он признал, что интенсивность сражений порой может «провоцировать определенные инциденты».

«В любом случае, подобные инциденты требуют проведения четкого следствия до выяснения мотивов и обстоятельств», — призвал Подоляк.

Ранее американская газета The New York Times подтвердила подлинность съемки убийства раненых российских военнослужащих. Запись была сделана в 30 километрах от Киева, бойцы попали в плен во время отхода со своих позиций.