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Минобороны обвинило Pfizer и Moderna в биологической деятельности США на Украине

МО РФ: Pfizer и Moderna оказались вовлечены в биологическую деятельность США на Украине

Фото: Matthew Childs / Reuters

Американские фармацевтические компании Pfizer и Moderna, производящие вакцины от коронавируса, оказались вовлечены в военно-биологическую деятельность США на Украине. С таким обвинением выступил в среду, 11 мая, начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов.

Идеологами военно-биологической деятельности США на Украине являются лидеры Демократической партии, отметил представитель Минобороны. Также, по словам Кириллова, участниками этой деятельности были фармкомпания Merck и аффилированная с американским военным ведомством организация Gilead.

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Финансирование военно-биологических исследований напрямую шло из средств федерального бюджета США, добавил Кириллов. По его мнению, американские специалисты ведут работы по испытанию новых медицинских препаратов в обход международных норм безопасности.

Министерство обороны России ранее утверждало, что на территории Украины располагалось 30 американских лабораторий: восемь в Киеве, пять в Одессе, три во Львове, по два — в Харькове и Херсоне.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса.

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Анна Щербакова
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