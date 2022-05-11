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Россия увеличит резервный фонд

Допдоходы от нефти и газа в 791,6 млрд рублей направят в резервный фонд правительства РФ
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Дополнительные доходы от российских энергоресурсов — нефти и газа — направят в резервный фонд правительства России. Об этом говорится на сайте кабмина.

Решение об увеличении резервного фонда принял премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно данным правительства, допдоходы на 2022 год составляют 791,6 миллиарда рублей. Эти средства будут использованы на организацию мер, направленных на обеспечение стабильности экономики. Дополнительное привлечение бюджетных средств решено задействовать из-за санкций и внешних ограничений.

Ранее президент России Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда средства на возврат денег за отмененные из-за санкций рейсы. В апреле премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство направит авиакомпаниям 19,5 миллиарда рублей.

В апреле правительство уже объявляло об увеличении резервного фонда на 273,4 миллиарда рублей. Средства также планируется использовать для «реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних санкций».

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Варвара Кошечкина
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