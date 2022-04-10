Россия увеличит резервный фонд правительства
Резервный фонд правительства России увеличится на 273,4 миллиарда рублей. Это должно обеспечить стабильность экономики, говорится на сайте кабмина.
Соответствующие распоряжения уже подписаны. Средства планируется использовать в том числе для «реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних санкций», говорится на сайте.
271,6 миллиарда рублей из резервного фонда — дополнительные нефтегазовые доходы.
Это решение приняли после того, как страны Евросоюза ввели пятый пакет санкций против России. Среди ограничительных мер — эмбарго на уголь из России, которое вступит в силу с августа 2022 года. Импорт угля в Европу на данный момент достигает восьми миллиардов евро в год. Уголь станет первым видом энергоресурсов, импорт которого полностью запретят в ЕС.
Резервный фонд правительства РФ создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения. Средства из него направляются на социально значимые цели — среди прочего из него выделялись деньги на единовременные выплаты пенсионерам и семьям с детьми от 6 до 18 лет, а также на закупку лекарств для бесплатного лечения больных COVID-19.