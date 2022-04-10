Россия увеличит резервный фонд правительства

Правительство России увеличило резервный фонд для поддержки экономики на 273,4 млрд рублей

Резервный фонд правительства России увеличится на 273,4 миллиарда рублей. Это должно обеспечить стабильность экономики, говорится на сайте кабмина.

Соответствующие распоряжения уже подписаны. Средства планируется использовать в том числе для «реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних санкций», говорится на сайте.

271,6 миллиарда рублей из резервного фонда — дополнительные нефтегазовые доходы.

Это решение приняли после того, как страны Евросоюза ввели пятый пакет санкций против России. Среди ограничительных мер — эмбарго на уголь из России, которое вступит в силу с августа 2022 года. Импорт угля в Европу на данный момент достигает восьми миллиардов евро в год. Уголь станет первым видом энергоресурсов, импорт которого полностью запретят в ЕС.

Резервный фонд правительства РФ создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения. Средства из него направляются на социально значимые цели — среди прочего из него выделялись деньги на единовременные выплаты пенсионерам и семьям с детьми от 6 до 18 лет, а также на закупку лекарств для бесплатного лечения больных COVID-19.