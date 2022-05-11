Минздрав прокомментировал вероятность исчезновения COVID-19

Глава Минздрава Мурашко заявил, что COVID-19 в России полностью не исчез

Коронавирус в России полностью не исчез, заявил глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко. Его комментарий приводит ТАСС в среду, 11 мая.

По данным главы ведомства, на лечении продолжают оставаться свыше 100 тысяч человек.

Оценивая вероятность исчезновения заболевания, Мурашко отметил, что коронавирусная инфекция сейчас спала, но не ушла.

Ранее Мурашко предупредил россиян о высоком риске роста заболеваемости COVID-19 в июне. По этой причине глава Минздрава призвал людей вакцинироваться.

По его мнению, в России не следует ожидать новой волны коронавируса. Вместо этого ее стоит профилактировать, подчеркнул министр.