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Минздрав прокомментировал вероятность исчезновения COVID-19

Глава Минздрава Мурашко заявил, что COVID-19 в России полностью не исчез
Михаил Мурашко

Михаил Мурашко. Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Коронавирус в России полностью не исчез, заявил глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко. Его комментарий приводит ТАСС в среду, 11 мая.

По данным главы ведомства, на лечении продолжают оставаться свыше 100 тысяч человек.

Оценивая вероятность исчезновения заболевания, Мурашко отметил, что коронавирусная инфекция сейчас спала, но не ушла.

Ранее Мурашко предупредил россиян о высоком риске роста заболеваемости COVID-19 в июне. По этой причине глава Минздрава призвал людей вакцинироваться.

По его мнению, в России не следует ожидать новой волны коронавируса. Вместо этого ее стоит профилактировать, подчеркнул министр.

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Анна Щербакова
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