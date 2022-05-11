Россияне стали меньше доверять телевидению

GroupM: уровень доверия россиян к телевидению снизился за месяц с 33 до 23 процентов

Число россиян, которые доверяют телевидению, снизилось. О том, что граждане стали меньше полагаться на этот источник информации, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на исследование международной рекламной группы GroupM «Accelerate research» о медиапотреблении в России за март и апрель.

Согласно результатам исследования компании, если 17 марта этого года 33 процента опрошенных называли телевидение надежным источником информации, то 27 апреля их число снизилось до 23 процентов. Вместе с этим вырос уровень доверия россиян к интернету: доля тех, кто выбирает соцсети, Telegram-каналы и блоги в качестве источника информации, за этот же период выросла с 19 до 23 процентов.

Как выяснили в GroupM, сильнее всего доверие к телевидению упало у россиян, которые проживают за пределами крупных городов. Так, если 17 марта 34 процента респондентов называли телевидением приоритетным СМИ, то 27 апреля — всего 24 процента. При этом среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга доля тех, кто выбирает ТВ, снизилась с 27 до 21 процента.

Директор российского офиса ECI Media Management Дмитрий Кураев связал снижение доверия к телевидению с началом военной спецоперации на Украине. По его словам, в кризисных ситуациях люди перестают считать ТВ приоритетным источником информации. Эксперт уточнил, что подобная картина наблюдалась и в начале пандемии коронавируса в России.

Отмечается, что в опросе приняло участие более 1,7 тысячи респондентов в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих в городах России с населением больше 100 тысяч человек.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Ее основной целью глава государства назвал защиту жителей республик Донбасса.