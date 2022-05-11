Одна из самых безопасных стран мира откроет границы для россиян

Новая Зеландия разрешит въезд всем туристам с 31 июля

Новая Зеландия, которая неоднократно признавалась одной из наиболее безопасных стран мира для путешествий, откроется с 31 июля для туристов и обладателей всех типов виз. Об этом сообщается на сайте правительства.

Так, въезд разрешается только привитым путешественникам — по прибытии они также должны предоставить ПЦР-тест сроком не более 48 часов или экспресс-тест на антиген, сделанный не позднее 24 часов до вылета. Согласно информации на сайте правительства, Новая Зеландия признает российские вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Тем не менее власти временно приостановили прием заявок на новые гостевые визы. Сообщается, что выдача документов возобновится с октября 2022 года.

Ранее в мае эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) раскрыли стоимость прямых перелетов в зарубежные страны весной. Так, наиболее бюджетным будет путешествие в Белоруссию — цена билета в одну сторону начинается от 4,3 тысячи рублей на человека. Поездка в Узбекистан обойдется в 8,4 тысячи рублей, в Киргизию — 12,2 тысячи, в Казахстан — 15,5 тысячи, в Азербайджан — 18,5 тысячи, в Армению — 19,5 тысячи рублей.