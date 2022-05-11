Прокуратура и ФСИН отказались от жалоб на освобождение Улюкаева

Прокуратура и ФСИН оставили без жалоб решение об освобождении бывшего министра Улюкаева

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев выйдет на свободу 12 мая ввиду отсутствия каких-либо жалоб: ФСИН и прокуратура отказались обжаловать решение суда в Твери об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом в среду, 11 мая, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, до этого Московский районный суд Твери удовлетворил ходатайство Алексея Улюкаева об условно-досрочном освобождении, участники процесса против этого не возражали. 11 мая — последний день для обжалования вынесенного решения, в случае отсутствия жалоб Улюкаев сможет выйти на свободу 12 мая.

О том, что Московский районный суд в Твери подтвердил удовлетворение ходатайства экс-главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева об условно-досрочном освобождении, стало известно 29 апреля.

Виновным в получении взятки в размере два миллиона долларов Алексея Улюкаева признали в декабре 2017 года и приговорили к восьми годам колонии.