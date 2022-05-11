ЕР и «Волонтеры Победы» поздравили фронтовиков в России и на Донбассе

«Волонтеры Победы» и ЕР поздравили более 21 000 фронтовиков в России и на Донбассе

«Единая Россия» и «Волонтеры Победы» поздравили более 21 тысячи фронтовиков в России и на Донбассе. Поздравления получили все ныне живущие Герои Советского Союза. Также поздравления получили ветераны, которые остались на территории ДНР и ЛНР, — 458 человек. Об этом рассказала зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Также в рамках акции «Единой России» «Георгиевская ленточка» более 30 тысяч волонтеров в 30 странах и 85 субъектах России раздавали символ Победы. «В России и на Донбассе вместе с «Единой Россией» мы раздавали ленты и на освобожденных территориях — в Мариуполе, Херсоне. Некоторые жители не брали новые ленты, потому что они у них уже были и их хранили. И теперь доставали, не скрывая слез», — рассказала Ольга Занко. Всего, по ее словам, в проведении памятных мероприятий ко Дню Победы в России и за рубежом помогали более 150 тысяч волонтеров.

«Единая Россия» провела патриотические акции в День Победы по всей стране. Участие в них приняли депутаты от партии всех уровней, активисты региональных и местных отделений, волонтеры и представители «Молодой гвардии Единой России». Они прошли вместе в колоннах «Бессмертного полка», численность которых составляла по несколько сотен тысяч человек.

Волонтеры партии навестили ветеранов и тружеников тыла, передали им памятные подарки и помогли привести в порядок дома и приусадебные участки, высадили цветы и саженцы в рамках акции «Палисадник Победы», провели «Парады у дома ветерана». Партактив поздравил ветеранов по всей стране, на Донбассе и в освобожденных территориях.

Здания исполкомов и общественных приемных «Единой России» в рамках акции «Знамя Победы» украсили копиями знамени, водруженного в 1945 году над рейхстагом.

Сотни тысяч георгиевских ленточек волонтеры партии раздали на улицах российских городов и на Донбассе. В ЛДНР их доставили с очередной гуманитарной колонной, которую собрали региональные отделения.

Активисты «Единой России» провели субботники на воинских захоронениях и мемориалах в регионах России и в народных республиках.

Массовые автопробеги, организованные партией, прошли под лозунгами «Zа ПОБЕДУ!», «Zа РОССИЮ!», «Zа МИР!» и «Zа ПРЕZИДЕНТА!».

В День Победы активисты «Молодой Гвардии Единой России» совместно с «Волонтерской Ротой Боевого Братства» провели в Донецкой народной республике масштабную памятную акцию. На одной из площадей Мариуполя добровольцы развернули самую большую в мире георгиевскую ленту, размер которой составил 2100 квадратных метров.

«В этом году отметили День Победы вместе с жителями ДНР. За два прошедших дня мы раздали 100 тысяч георгиевских ленточек жителям Мариуполя, а сегодня в честь праздника развернули в центре города самую большую в мире георгиевскую ленту. Так мы почтили память павших Героев Великой Отечественной войны. Кроме того, на Донбассе и в России наши активисты поздравили ветеранов Великой Отечественной войны: добровольцы оказывали адресную помощь и вручали подарки», — рассказал председатель МГЕР Антон Демидов.

