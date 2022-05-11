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Автоюрист оценил идею ограничить скорость электросамокатов в России

Автоюрист Славянов назвал неэффективным ограничение скорости электросамокатов до 25 км/ч

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Идея ограничивать скорость электросамокатов, моноколес и гироскутеров до 25 километров в час в России является неэффективной. Об этом, оценивая инициативу властей, заявил автоэксперт, автоюрист Дмитрий Славнов, сообщают «Известия».

В среду, 11 мая, стало известно, что Минпромторг, мэрия Москвы и ФГУП «НАМИ» добиваются ограничения скорости на всех ввозимых в Россию электросамокатах, моноколесах и гироскутерах. «Коммерсантъ» выяснил, что правила собираются установить в новом ГОСТе. Предполагается, что в поставляемых товарах будет встроенный производителем ограничитель скорости, функция автоматического замедления в парках, а также система спутникового слежения.

«Как по мне, это не панацея. 25 километров в час — это тоже такая неплохая скорость, когда можно упасть, удариться головой или порвать дорогостоящую одежду и скрыться», — считает Славнов.

Автоюрист уверен, что для уменьшения числа аварий с участием электросамокатов нужно устанавливать на них номера, которые помогут идентифицировать водителя. Больше всего россияне жалуются не на быструю езду самокатчиков, а на причинение вреда имуществу средствами индивидуальной мобильности, подчеркнул специалист.

По его словам, также необходимо обучать водителей электронных средств индивидуальной мобильности, чтобы они знали правила дорожного движения и понимали степень ответственности.

Ранее в Совфеде предложили МВД ввести ОСАГО для электросамокатов. От сенаторов также прозвучала идея ограничить максимальную скорость транспортных средств и разделить их на используемые в личных и коммерческих целях.

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Анастасия Шейкина
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