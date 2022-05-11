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В России ограничат скорость электросамокатов

В России скорость всех электросамокатов ограничат до 25 километров в час

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

На всех ввозимых в Россию электросамокатах, моноколесах и гироскутерах будет установлено ограничение скорости до 25 километров в час. Введения новых правил добиваются Минпромторг, мэрия Москвы и ФГУП «НАМИ», пишет «Коммерсантъ».

По данным газеты, правила сертификации «электрических средств индивидуальной мобильности» установят в новом ГОСТе. Предполагается, что в поставляемых товарах будет встроенный производителем ограничитель скорости, функция автоматического замедления в парках, а также система спутникового слежения.

Уточняется, что функция ограничения скорости уже есть в кикшеринговых самокатах. Теперь она станет обязательной и для устройств из магазинов.

Ранее в мае стало известно, что комитет Совета Федерации по обороне и безопасности предложил МВД проработать вопрос о введении обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) для владельцев так называемых средств индивидуальной мобильности, в том числе, электросамокатов и скутеров.

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в разговоре с «Лентой.ру» назвал эту инициативу хорошей, но на сегодняшний день нереализуемой. По его словам, для начала необходимо классифицировать новые средства индивидуальной мобильности.

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Евгения Куликова
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