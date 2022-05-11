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Госдума изучит вопрос о предоставлении доступа ФСБ к данным о заказах такси

Депутат Шхагошев заявил, что в ГД изучат норму о доступе ФСБ к данным о заказах такси
Адальби Шхагошев

Адальби Шхагошев. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Globallookpress.com

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что нижняя палата российского парламента изучит вопрос о предоставлении доступа Федеральной службе безопасности (ФСБ) к данным о заказах такси во избежание злоупотреблений. Его слова приводит РИА Новости.

«Эта норма очень трудновыполнимая. Но это не исключает, что она не нужна. В данном случае речь идет о безопасности и, если говорить о таких серьезных структурах как ФСБ, то надо понимать, что это не просто так, это необходимо сделать», — указал депутат.

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Он добавил, что Госдума будет тщательно и серьезно изучать инициативу с привлечением экспертов. Шхагошев подчеркнул, что безопасность и раскрытие преступлений являются важнейшей процедурой, однако это не должно мешать. По его словам, правоохранительные органы должны получать подобные данные при определенных обстоятельствах, например, в случае оперативного дела.

Шхагошев пообещал, что законодатели будут внимательно следить за тем, чтобы не происходило злоупотреблений, поскольку законопроект направлен на упрощение работы самозанятых, приведение в норму работы такси, чтобы поездки стали безопасными и эстетически приятными.

11 мая стало известно, что Правительство России внесло в Госдуму законопроект об агрегаторах такси, который обяжет службы заказа предоставлять Федеральной службе безопасности доступ к базам данных. ФСБ получит автоматизированный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, которые используются для хранения, получения, обработки и передачи заказов.

Ранее с аналогичной инициативой выступил Минтранс. Ведомство предложило обязать агрегаторов такси передавать данные ФСБ в режиме онлайн.

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Марина Совина
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