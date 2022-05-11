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Михаил Шахназаров обвинил Римаса Туминаса в уродовании русской классики

Писатель Шахназаров раскритиковал Туминаса и обвинил его в уродовании русской классики

Фото: Genrietta Peryan / Globallookpress.com

Российский писатель и публицист Михаил Шахназаров раскритиковал покинувшего пост худрука Театра имени Вахтангова Римаса Туминаса, который ранее уехал из России, а также заявил, что театральный деятель уродовал русскую классику. Об этом публицист сообщил на своем YouTube-канале.

По словам писателя, болезнь, с которой режиссер борется уже несколько лет, не дает ему права вести себя некорректно по отношению к России.

«Вот главред литературной газеты Максим Замшев пишет: "Туминас — огромная потеря для русского театра. Жаль, что так вышло. Сейчас его проклинают, забывая о том, сколько русской классики он поставил и то, что он очень тяжело болен. Бог всем судья".
Ну, не вам отвечать за Бога, товарищ Замшев. Тяжелые болезни не являются индульгенцией для людей, которые ведут себя неподобающим образом», — заявил Шахназаров.

Писатель также добавил, что посещал постановки Туминаса и не пришел от них в восторг: «По поводу русской классики. Я был на спектаклях Римаса Туминаса, и русскую классику можно поставить по-разному. Можно ее и изуродовать. Чем он и занимался. Но это мое субъективное мнение».

В апреле спецпредставитель президента России по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой заявил о том, что Римас Туминас был вынужден покинуть Россию из-за угроз в адрес его семьи со стороны Латвии. Сам театральный режиссер рассказывал, что уехал за границу, чтобы поправить здоровье.

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Анастасия Астахова
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