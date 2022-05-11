В Кремле сообщили о проработке вопроса индексации пенсий и соцвыплат

Песков заявил, что вопрос индексации пенсий и соцвыплат находится на повестке у Путина

Параметры дополнительной индексации пенсий, социальных выплат и зарплат бюджетников предстоит определить, вопрос находится в повестке дня главы государства Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Этот вопрос, конечно, стоит высоко в повестке дня президента. Сам президент говорил о том, что такая индексация прорабатывается, но параметры еще предстоит определить», — сказал он.

Вместе с тем пресс-секретарь Путина заявил, что эта тема не будет подниматься на совещании главы государства по экономическим вопросам 12 мая.

9 мая правительство России представило президенту инициативу и предложения по дополнительной индексации пенсий и социальных пособий. Глава Минтруда Антон Котяков отметил, что такие меры позволят снизить темпы снижения показателей реальных доходов населения.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру» предположила, что решение по вопросу индексации пенсий может быть принято и реализовано в течение второго квартала 2022 года. По ее словам, индексация пенсий и пособий после принятия соответствующего решения произойдет автоматически.