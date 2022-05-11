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Трейдеры посоветовали не использовать данные Мосбиржи для оценки рубля

Ассоциация трейдеров рекомендовала использовать данные WM/Refinitiv для оценки курса рубля

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (Trade Association for the Emerging Markets, EMTA) рекомендовала не использовать данные Мосбиржи для оценки курса рубля. Вместо нее посоветовали обращаться к данным WM/Refinitiv. Об этом сообщает Bloomberg.

Данные WM/Refinitiv рекомендуется использовать уже с 6 июня. Отмечается, что такое решение облегчит работу трейдеров, ставящих под вопрос надежность курса рубля на фоне антироссийских санкций. Вместе с тем предлагается и резервная базовая цена, привязанная к курсу Московской биржи.

Хотя в EMTA добавили, что эта рыночная практика носит исключительно рекомендательный характер, в состав Ассоциации входят крупнейшие международные банки — Bank of America, J.P. Morgan Chase, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Societe Generale, Barclays и прочие.

Ранее руководитель отдела аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова назвала решающие факторы для изменения курса рубля. На данный момент среди самых важных для российской валюты факторов — геополитика, стоимость сырья, а также потребность инвесторов в риске, рассказала эксперт.

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Алина Гончарова
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