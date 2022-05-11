Трейдеры посоветовали не использовать данные Мосбиржи для оценки рубля
Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (Trade Association for the Emerging Markets, EMTA) рекомендовала не использовать данные Мосбиржи для оценки курса рубля. Вместо нее посоветовали обращаться к данным WM/Refinitiv. Об этом сообщает Bloomberg.
Данные WM/Refinitiv рекомендуется использовать уже с 6 июня. Отмечается, что такое решение облегчит работу трейдеров, ставящих под вопрос надежность курса рубля на фоне антироссийских санкций. Вместе с тем предлагается и резервная базовая цена, привязанная к курсу Московской биржи.
Хотя в EMTA добавили, что эта рыночная практика носит исключительно рекомендательный характер, в состав Ассоциации входят крупнейшие международные банки — Bank of America, J.P. Morgan Chase, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Societe Generale, Barclays и прочие.
Ранее руководитель отдела аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова назвала решающие факторы для изменения курса рубля. На данный момент среди самых важных для российской валюты факторов — геополитика, стоимость сырья, а также потребность инвесторов в риске, рассказала эксперт.