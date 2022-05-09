Названы решающие факторы для изменения курса рубля

Аналитик Михайлова: изменить курс рубля могут геополитика, цены на сырье и интерес к риску

Руководитель отдела аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова в беседе с агентством «Прайм» назвала решающие факторы для изменения курса рубля.

По ее словам, обстоятельства для российской валюты складываются в позитивном ключе. Так, отмечается низкий спрос на доллар и евро, россияне нашли замену американской валюте в виде китайского юаня. Кроме того, экспортеры проявляют дополнительный спрос на рублевую ликвидность в рамках подготовки к налоговым выплатам, а на мировом рынке доллар США начал снимать свою перекупленность после серьезного подъема.

Аналитик отметила, что укрепление российской валюты отражает факт его серьезной финансовой поддержки Банком России. При этом цикл снижения ставок позитивен для рынка акций, поскольку это должно способствовать оживлению экономической активности, росту доступности кредитов, а также подтолкнет к развороту курсовой динамики рубля. На данный момент среди самых важных для российской валюты факторов — геополитика, стоимость сырья, а также потребность инвесторов в риске, добавила эксперт.

Ранее эксперты спрогнозировали, что в начале сентября курс рубля будет держаться в диапазоне 75,4–82,2 за доллар. Ослабление нацвалюты может произойти на фоне восстановления импорта в страну и завершения логистических шоков, а также смягчения валютных ограничений Центробанком.