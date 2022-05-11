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Российские ракетные войска уничтожили четыре позиции ЗРК «Оса-АКМ» Украины

Минобороны заявило об уничтожении ракетными войсками четырех позиций ЗРК «Оса-АКМ» Украины

Фото: РИА Новости

Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили четыре позиции зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Оса-АКМ» и 13 пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, также были поражены 407 районов сосредоточения противника, в результате чего российские войска уничтожили 14 складов с боеприпасами, 280 бойцов ВСУ и вывели из строя 59 единиц боевой техники.

Конашенков также добавил, что за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили девять украинских беспилотников, в том числе один «Байрактар-ТБ2» в Николаевской области.

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По данным Минобороны, всего с начала специальной операции российские войска уничтожили 2808 единиц специальной военной автомобильной техники, 1455 орудий полевой артиллерии и минометов, 360 установок реактивных систем залпового огня, 2998 боевых бронемашин, 302 ЗРК, 807 беспилотников, 164 самолета и 125 вертолетов ВСУ

Ранее Минобороны показало видео вылетов истребителей Су-35С для нанесения ударов по объектам ВСУ. В ведомстве отметили, что самолеты используют широкий спектр ракетного и бомбового вооружения для уничтожения военных целей противника.

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Константин Лысяков
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