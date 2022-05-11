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Минобороны России показало кадры боевых ударов Су-35С по объектам ВСУ

Минобороны России показало кадры боевых вылетов истребителей Су-35С для ударов по ВСУ

Кадр: Минобороны РФ

Минобороны России показало кадры боевых вылетов многофункциональных сверхманевренных истребителей Су-35С для нанесения ударов по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее видео опубликовано на странице российского ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

«Перед вылетом авиационная техника проходит комплексную подготовку. Специалисты инженерно-технического состава на земле проверяют работу всех систем авиационных комплексов, осуществляют заправку самолетов и подвеску авиационных средств поражения», — говорится в подписи к ролику.

Отмечается, что «экипажи истребителей Су-35С продолжают уничтожать военные цели противника, применяя широкий спектр ракетного и бомбового вооружения».

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В январе американское издание Military Watch назвало Су-35С самыми боеспособными истребителями России. В публикации утверждалось, что эти истребители способны действовать против целей по всей Европе, включая Великобританию. Согласно Military Watch, к сильным сторонам Су-35С относятся, в частности, высокая выносливость и маневренность, а также большая дальность поражения целей.

Иван Потапов
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