Зампостпреда России при ООН назвал условие применения ядерного оружия

Полянский назвал вероятным условием применения РФ ядерного оружия экзистенциальную угрозу

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал условия, при которых Москва может решиться на применение ядерного оружия, подчеркнув, что главнейшим, вероятно, будет «экзистенциальная угроза» в адрес РФ. Цитату приводит РИА Новости.

Он предупредил, что если некая страна угрожает России, зная, что она является ядерной державой, то нужно «учитывать все варианты» развития событий. «Я не военный, и не мне делать такие заключения... Я дипломат, я не отношусь к кругам, принимающим решение по ядерной стратегии. Но я могу сказать, что да, мы обладаем ядерным оружием, да, если есть экзистенциальная угроза России, тогда, я абсолютно уверен, что мы можем применить ядерное оружие», — отметил он.

Опасения в связи с применением ядерного оружия возникли после начала спецоперации России на Украине. Как подчеркивала глава Нацразведки США Аврил Хейнс, Россия не будет использовать ядерное оружие вне ситуации «экзистенциальной угрозы», но может посчитать таковой поражение в конфликте с Украиной при вовлечении в него Североатлантического альянса. При этом российские власти такую возможность отрицают.