В Нальчике завершился турнир по футболу памяти чемпиона СССР Александра Апшева

Турнир по футболу памяти чемпиона СССР Александра Апшева завершился в Нальчике

Всероссийский турнир по футболу памяти чемпиона СССР Александра Апшева завершился в Нальчике, Кабардино-Балкария. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, данные соревнования ежегодно проводят в республике более 25 лет. В текущем чемпионате участвовали команды 14-летних футболистов из Кабардино-Балкарии, а также из Владикавказа, Ставрополя, Махачкалы и Новороссийска.

Известно, что в финальном мачте сыграли «Алания» и «Черноморец». Победителями стали спортсмены из Северной Осетии. Второе место занял дагестанский филиал московской Академии «Динамо», а на третьей строчке оказались воспитанники спортшколы имени Александра Апшева из Кабардино-Балкарии.

Футболист Александр Апшев стал чемпионом СССР в середине 1960-х годов в составе тбилисского «Динамо». Именитый спортсмен играл также за московское «Динамо» и за нальчикский «Спартак».

В мае сообщалось, что в Дагестане около 150 тысяч детей приняли участие в футбольной школьной лиге в рамках федерального проекта «Футбол в школу». Финал соревнований прошел 5 мая в Махачкале на базе Республиканской детско-юношеской спортивной школы Министерства образования и науки Дагестана.