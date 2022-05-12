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Глава МИД Армении анонсировал визит Путина в республику

Глава МИД Армении Мирзоян анонсировал визит Путина с октября по декабрь
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян анонсировал визит президента России Владимира Путина в республику в конце года. Об этом сообщает РИА Новости.

«В нашей повестке стоит вопрос организации государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина. Есть понимание, что это произойдет во втором полугодии — с октября по декабрь. Даты, конечно, еще согласуем», — заявил Мирзоян на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.

В апреле состоялась встреча Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Позже Пашинян сообщил, что на ней было достигнуто согласие по ряду вопросов.

По словам главы армянского правительства, стороны «пришли к окончательному согласию по ряду важных вопросов, в том числе связанных с безопасностью, вопросом Нагорного Карабаха, разблокирования региональных коммуникаций, процессом делимитации и демаркации между Арменией и Азербайджаном».

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Алевтина Запольская
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