Замкомандира «Азова» сообщил о 600 раненых бойцах в Мариуполе

Замкомандира нацбата «Азов» Паламар заявил о 600 тяжелораненых бойцах в Мариуполе

Заместитель командира украинского батальона «Азов», против боевиков которого в России заведены дела, Святослав Паламар заявил, что 600 его бойцов были тяжело ранены в Мариуполе. Об этом он сообщил испанской газете ABC.

По словам Паламара, число раненых продолжает расти. «Силы врага чрезвычайно превосходят, и мы только сопротивлялись им. Теперь правительство поняло, что мы окружены, и должно было принять меры по созданию коридора логистического снабжения. Нам было приказано, и мы до сих пор в силах "поддерживать нашу оборону", и мы продолжаем делать это в чрезвычайно сложных условиях», — рассказал он.

Замкомандира нацбата уверен, что власти должны «сделать невозможное» для спасения бойцов. «Они говорят, что делают все возможное, но приказ держать оборону в этих условиях невозможен, и я хочу, чтобы они тоже сделали невозможное, чтобы спасти своих солдат», — отметил Паламар.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев предложил обменять тяжелораненых украинских военных, остающихся на территории металлургического комбината «Азовсталь», на российских военнослужащих. При этом она отметила, что договоренностей по этому вопросу пока нет.

7 мая Минобороны России сообщило, что при участии ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) была завершена эвакуация мирных граждан с территории «Азовстали». С начала гуманитарной операции, которая стартовала 5 мая, удалось спасти 51 человека: 18 мужчин, 22 женщины, 11 детей.