Украина предложила обменять военных с «Азовстали» на пленных россиян

Вице-премьер Украины Верещук: Киев предложил обменять военных с «Азовстали» на россиян

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев предложил вариант обмена тяжелораненых украинских военнослужащих, остающихся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, на пленных военнослужащих ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«В качестве первого шага предложили такой обмен: вывозим наших тяжелораненых с "Азовстали" через гуманитарный коридор», — сказала она, добавив, что взамен она отдает пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленными.

При этом она отметила, что договоренностей пока нет, но переговоры идут «хорошо», добавив, что «деблокировать "Азовсталь" военными средствами невозможно».

7 мая Минобороны России сообщило, что при участии ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) завершило эвакуацию мирных граждан с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. По данным военного ведомства, за период проведения гуманитарной операции (с 5 мая) удалось спасти 51 человека: 18 мужчин, 22 женщины, 11 детей.