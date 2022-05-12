Экономист назвал причины падения биткоина

Экономист Беляев объяснил падение биткоина концом ажиотажного спроса и сложностями добычи

Падение цены биткоина не конъюнктурное, оно обусловлено тем, что за этой криптовалютой не стоит никакой базы, на которой строится ее курс, объяснил кандидат экономических наук, финансовый экономист Михаил Беляев. Причину снижения стоимость криптовалюты он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

11 мая стоимость биткоина достигла 29 тысяч долларов, обновив ценовой минимум с июня 2021 года. За сутки криптовалюта подешевела еще на 2 тысячи долларов — теперь биткоин торгуется на отметке ниже 27 тысяч долларов впервые с декабря 2020 года. Стоимость самой известной криптовалюты снижается с конца марта, когда ее цена составляла 48 тысяч долларов.

Причины падения

Курс биткоина определяется исключительно ажиотажным спросом, который закончился, и курс упал Михаил Беляев кандидат экономических наук

«Дело в том, что за биткоином не стоит ровным счетом ничего, только психология потребителя, надежда толпы, что он будет дорожать всю оставшуюся жизнь, — это абсолютно надутая величина. Люди, видя, что повышается его курс, пытались что-то намайнить или купить друг у друга, но, поскольку у биткоина нет никакой опоры, кроме этой психологии, рано или поздно это должно было кончиться, собственно, и кончилось», — поделился экономист.

Цена биткоина также росла, потому что ажиотаж людей подпитывали слухи о том, что скоро будут запущены специальные магазины, где можно будет расплачиваться этой криптовалютой, что биткоинами будут обслуживаться пластиковые карты, убежден Беляев. «Сейчас вся эта пена ушла, люди поняли, что все это чисто психологическая игра, поэтому курс стал падать: был 60 тысяч долларов на пике — сейчас упал до 27», — подчеркнул он.

Падение также обусловлено тем, что у майнинга биткоина есть свои пределы, рассказал экономист. Дело в том, что раньше биткоины добывались достаточно легко, но сейчас для майнинга требуется все больше энергетического и компьютерного ресурса. «Сама математическая модель ставит пределы добычи, и чем ближе к пределу, тем дороже и дороже его добывать», — уточнил он.

Дальнейший курс биткоина

Не факт, что курс биткоина уже упал до своих минимумов, однако до некоторого времени он еще будет держаться на плаву, считает Беляев. «Люди, которые купили биткоин по 20-30 тысяч долларов, не будут с ним расставаться, если им позволяют средства, он будет лежать у них до лучших времен, а эти лучшие времена могут никогда не настать. И те, кто имел такую дурость и купил в свое время по 50 тысяч долларов, не будет их продавать себе в убыток», — объяснил специалист.

Кроме всего прочего, эти рынки устроены таким образом, что купить криптовалюту можно очень легко, а для приобретения товаров и услуг или размещения их в прибыльных финансовых инструментах вам нужны нормальные деньги: доллары, евро или юани. Поэтому вы продаете эти биткоины следующему человеку, который также надеется выиграть на этом деле. Поэтому купить очень легко, а вот продать, найти следующего такого лопуха уже не очень просто Михаил Беляев кандидат экономических наук

Он не исключил повышения курса биткоина, однако оговорился, что это зависит от того, заявит ли снова Илон Маск или еще кто-то об идее открыть магазин, где будут принимать эту криптовалюту в качестве оплаты.

Учитывая все эти факторы, не стоит рисковать и приобретать биткоин в надежде на то, что вы выиграете на курсе, подытожил экономист.

Ранее о том, что рассматривать биткоин как инвестиционный инструмент рискованно, рассказывал аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский. Он посоветовал россиянам хранить сбережения в золоте.