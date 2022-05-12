В Госдуме высказались о судьбе советских памятников в Латвии

Депутат Чепа предложил России забрать советские памятники из Латвии после демонтажа

Россия должна позаботиться о судьбе памятников советским воинам в Латвии, если местные власти решатся на их демонтаж, заявил в разговоре с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он назвал приостановку действия договора Москвы и Риги о сохранности мемориалов безумием.

По словам Алексея Чепы, именно такие недружественные действия западных стран по отношению к России и исторической памяти привели к началу спецоперации на Украине.

Это безумие и беспредел. Мелкие компании, которые в фарватере США, не знают, чем отличиться, как себя проявить. Это грязно и противно. Против этого мы и организовали эту спецоперацию Алексей Чепа депутат Госдумы

Сейм Латвии в окончательном чтении одобрил приостановку действия двустороннего договора с Россией о сохранности мемориальных сооружений. Это позволяет снести памятник Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков, который был открыт в столице республики в 1985 году. Решение о демонтаже должен принять городской парламент.

За законопроект проголосовали 68 депутатов сейма Латвии, против высказались 20. Решение приостановить действие документа объяснили российской спецоперацией России на Украине.

«Я убежден, что сейм в большом единодушии, исключая поддерживающих империалистическую и преступную политику России, примет этот законопроект», — заявил перед голосованием депутат Кришьянис Фелдманс.

При этом Латвия продолжит выполнять пункты соглашения, касающиеся захоронений и кладбищ. Однако Алексей Чепа сомневается в этом. Депутат также считает, что после сноса памятники должны быть переданы Москве.

«Там же еще и захоронения находятся. Мы понимаем, что это люди любой веры. Для верующих людей это очень важно. Посмотрим, как это будет», — сказал парламентарий.

Нам надо сделать все, чтобы эти памятники мы забрали Алексей Чепа депутат Госдумы

11 мая латвийские активисты начали сбор средств на снос памятника Освободителям Риги. За сутки сумма пожертвований превысила 100 тысяч евро.

