Магистр «Что? Где? Когда?» рассказал о ссорах с создателем передачи

Магистр «Что? Где? Когда?» Козлов рассказал, что ссорился с автором передачи Ворошиловым

Магистр интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» и генеральный продюсер телекомпании «Игра-ТВ» Андрей Козлов рассказал о ссорах с создателем передачи и ее бывшим ведущим Владимиром Ворошиловым. Причины этому он раскрыл в интервью изданию «Вокруг ТВ», видео опубликовано на YouTube.

Козлов рассказал, что генеральный директор «Игра-ТВ» Наталия Стеценко могла бурно спорить с Ворошиловым, их конфликты иногда доходили до драк. «Я с [Владимиром] Ворошиловым не мог подраться, мы с ним могли орать друг на друга страшно. Он на меня, я на него», — признался магистр.

Он подчеркнул, что автор программы позволял себе кричать только на того человека, который мог ответить ему тем же. Участник телеигры также отметил, что он сам кричал на Ворошилова, чтобы «донести» до него какую-то идею.

«У нас был с ним (Владимиром Ворошиловым — прим. «Ленты.ру») случай, когда мы так поссорились, что почти полгода общались только через референтов. Через его, через моего [референта] всю информацию передавали. Мы вообще с ним, даже сталкиваясь в офисе, не видели друг друга», — вспомнил Козлов.

Ранее Козлов в шоу «Вечерний Ургант» в шутку назвал себя подонком, а членов своей команды в «Что? Где? Когда?» — мазохистами. Магистр также обсудил с ведущим сложности управления коллективом.