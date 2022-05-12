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В США оценили новые подводные лодки Британии

19FortyFive: подводные лодки типа «Дредноут» станут крупнейшими субмаринами Британии

Фото: Phil Noble / Reuters

Военно-морские силы Британии получат подводные лодки нового типа Dreadnought («Дредноут»), которые станут самыми крупными в ВМС королевства. Возможности новых субмарин оценил обозреватель 19FortyFive Питер Сучиу.

В Британии планируют построить четыре субмарины типа «Дредноут». Первая подводная лодка войдет в состав флота в 2030-х годах. Новые корабли предназначены для сдерживания «экстремальных угроз».

В Министерстве обороны Великобритании отметили, что новые подводные лодки станут одними из самых сложных машин. Каждый корабль вместит 20 тысяч кабелей общей протяженностью более 300 километров.

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Подводные лодки класса Dreadnought заменят субмарины типа Vangurd. Новые субмарины получат четыре торпедных аппарата с торпедами Spearfish. Также каждый корабль типа Dreadnought получит 12 пусковых шахт для баллистических ракет UGM-133A Trident II (D5).

Ранее стало известно, что в России завершили ремонт дизель-электрической подводной лодки «Алроса» проекта 877В «Палтус».

В апреле в публикации 19FortyFive назвали российские атомные подводные лодки проекта «Хаски» загадкой для НАТО и США.

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Даниил Иринин
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