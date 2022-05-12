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Страховая компания подала в суд на отбывающего срок Ефремова

Страховая компания подала в суд на Михаила Ефремова и требует с него 700 тысяч рублей

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Страховая компания подала в суд на 58-летнего российского актера, в данный момент отбывающего срок по делу о смертельном ДТП, Михаила Ефремова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Компания «АльфаСтрахование» требует взыскать с артиста более 700 тысяч рублей. До смертельной аварии Ефремов заключил с организацией договор об ОСАГО. После столкновения компания покрыла вред, причиненный погибшему водителю Сергею Захарову в размере 356 тысяч рублей, а также ущерб автомобиля, в который врезался актер, в размере 400 тысяч.

После судебного разбирательства артиста признали виновным в смертельной аварии, поэтому «АльфаСтрахование» обратилось в суд с требованием возмещения средств со стороны Ефремова.

В начале апреля отбывающий срок актер Михаил Ефремов попросил Верховный суд России снизить наказание (суд приговорил звезду к 7,5 года лишения свободы). Его адвокат заявил, что назначенный артисту тюремный срок является «чрезмерным», а также запросил для своего подопечного смягчающие обстоятельства. В документе указали на проблемы со здоровьем Ефремова и на тот факт, что на иждивении звезды — трое несовершеннолетних детей.

Ранее актер прокомментировал политическую ситуацию, происходящую в мире. Со слов Ефремова, он всегда выступал против разногласий стран, однако в этот раз поддерживает правительство России.

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Анастасия Астахова
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