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Отбывающий срок Ефремов прокомментировал ситуацию в мире

Отбывающий срок Михаил Ефремов поделился мнением о ситуации в мире

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Отбывающий срок 58-летний российский актер театра и кино Михаил Ефремов прокомментировал политическую ситуацию, происходящую в мире. Артиста цитирует его адвокат, Петр Хархорин, передает «KP.RU».

Со слов Ефремова, который уже 22 месяца отбывает наказание в колонии Белгородской области из-за того, что стал виновником смертельного ДТП в Москве, он всегда выступал против разногласий стран, однако в этот раз поддерживает правительство России.

«Я по жизни против любого рода конфликтов. Но я прекрасно понимаю, что у руководства нашей страны не было другого выхода, и поэтому я положительно отношусь к тому, что происходит сейчас», — рассказал актер своему адвокату.

Ранее отбывающий срок актер Михаил Ефремов попросил Верховный суд России снизить наказание (суд приговорил звезду к 7,5 годам лишения свободы). Его адвокат заявил, что назначенный артисту тюремный срок является «чрезмерным», а также запросил для своего подопечного смягчающие обстоятельства. В документе указали на проблемы со здоровьем Ефремова и на тот факт, что на иждивении у звезды находится трое несовершеннолетних детей.

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Анастасия Астахова
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