Михаил Ефремов попросил Верховный суд снизить ему наказание

Отбывающий срок актер Михаил Ефремов попросил Верховный суд России снизить наказание

Отбывающий срок за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов попросил Верховный суд России снизить ему наказание. Об этом пишет MK.RU со ссылкой на адвоката артиста Петра Хархорина.

По словам стороны защиты Ефремова, соответствующее обращение было подано в конце марта 2022 года. «Там подробно объясняется, как Михаил Олегович отбывает наказание. На сегодняшний день он отбыл практически 22 месяца под стражей, из них в колонии номер 4 около 15 месяцев. За 15 месяцев он не получил ни одного замечания. Кроме того, у Ефремова неважное здоровье, а на иждивении трое несовершеннолетних детей», — заявил Хархорин.

Он подчеркнул, что в заявлении речь идет о смягчающих обстоятельствах. По мнению юриста, назначенный ранее судом срок является «чрезмерным». «Сейчас жалоба в работе, дело истребовано в Верховный суд. В ближайшее время станет ясно — нам либо откажут, либо вынесут на президиум ВС РФ», — сказал адвокат Ефремова.

Автоавария с участием заслуженного артиста России произошла 8 июня 2020 года в центре Москвы. Известно, что Ефремов находился за рулем внедорожника в нетрезвом состоянии. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, за рулем которого был Сергей Захаров. В результате ДТП водитель скончался. Актера приговорили к 7,5 года колонии.