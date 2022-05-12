Insider: жених и невеста подбросили монетку, чтобы выбрать фамилию семьи

Жених и невеста нашли необычный способ выбрать фамилию новой семьи — они подбросили монетку, чтобы решить, чью фамилию возьмут. Об этом сообщает Insider.

28-летняя Перл Ли и 25-летний Коллин Хансен познакомились в колледже — они вместе по пятницам работали в ночные смены в библиотеке. Поскольку посетителей было мало, молодые люди постоянно общались, и вскоре их профессиональные отношения переросли в роман. Инженер-программист Хансен сделал предложение преподавательнице Ли в ноябре 2021 года, и пара начала подготовку к свадьбе.

Возлюбленные не обсудили заранее, возьмет ли Перл фамилию будущего мужа. Однажды Ли услышала в подкасте про необычный способ решить, кто будет брать фамилию партнера с помощью подбрасывания монетки.

По словам Хансена, они с Ли часто используют этот метод, чтобы принять решение, и поэтому идея показалась им естественной. Они задумали доверить выбор фамилии судьбе в день свадьбы. В итоге победу одержал жених, и теперь молодожены носят фамилию Хансен.

«Я думаю, что это более справедливый способ выбора фамилии при вступлении в брак, вместо того, чтобы просто считать, что мужчина в отношениях — тот, кто точно сохранит свою фамилию. В наше время, когда есть вариант с двойными фамилиями и когда женщины вообще не меняют фамилию, это хороший способ поддержать старую традицию и в то же время модернизировать ее, по сути уравнивая шансы», — сказала гостья свадьбы Алисса Даниэль.

Ранее сообщалось, что странная свадебная традиция семьи жениха напугала будущую невесту. Она обнаружила, что перед первой брачной ночью мужчина собирается разрезать на ней свадебное платье.