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Работу «Градов» в Донбассе показали на видео

«Известия» показали работу системы залпового огня «Град» около Авдеевки в ДНР

«Известия»

Журналист «Известий» Валентин Трушнин показал на видео работу реактивной системы залпового огня «Град» в Донбассе. Кадры опубликованы на сайте издания.

Отмечается, что видео снято в ходе завершения окружения украинских войск около Авдеевки Донецкой народной республики (ДНР), откуда те могли обстреливать Донецк. Вначале над позициями Вооруженных сил Украины (ВСУ) провел разведку коптер, после этого ведется пристрелка и корректировка, а затем по позициям украинских военных выпускается 38 ракет.

Ранее Минобороны России показало на видео работу расчетов зенитно-ракетного комплекса С-300В Западного военного округа в приграничной зоне во время российской спецоперации.

Марина Совина
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