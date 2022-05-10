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Минобороны показало на видео работу С-300 во время спецоперации

Минобороны России показало работу расчетов зенитно-ракетного комплекса С-300 на Украине

Минобороны России

Минобороны России показало на видео работу расчетов зенитно-ракетного комплекса С-300В Западного военного округа в приграничной зоне во время российской спецоперации. Кадры опубликованы телеканалом «Звезда».

Отмечается, что С-300 предназначена для защиты от крылатых и баллистических ракет, а также самолетов и беспилотников.

Ранее было опубликовано видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-К» в ходе спецоперации. На видео экипаж ракетного комплекса наносит удар по переправе Вооруженных сил Украины (ВСУ), через которую шла переброска бронетехники и боеприпасов.

Марина Совина
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