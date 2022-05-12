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Украинские националисты попросили Илона Маска забрать их с «Азовстали»

Заблокированные на «Азовстали» украинские националисты попросили Илона Маска забрать их

Фото: Joe Skipper / Reuters

Заблокированные на мариупольском заводе «Азовсталь» украинские националисты обратились к американскому бизнесмену Илону Маску с просьбой забрать их. Соответствующее обращение опубликовал командир морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Волына, передает РИА ФАН.

«Говорят, вы пришли с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное», — написал Волына.

Националист попросил Маска помочь бойцам выбраться из «Азовстали» и уехать в третью страну. «Если не вы, то кто? Дайте подсказку», — заключил морпех.

Ранее заместитель командира украинского батальона «Азов», против боевиков которого в России заведены дела, Святослав Паламар сообщил, что 600 его бойцов были тяжело ранены в Мариуполе. Он также заявил, что украинские власти должны «сделать невозможное» для спасения бойцов.

7 мая стало известно о завершении эвакуации гражданских лиц с территории «Азовстали». За время гуманитарной операции удалось спасти 51 человека: 18 мужчин, 22 женщины и 11 детей.

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Алевтина Запольская
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